Évtizedek után tértek vissza az izraeli tankok a megszállt régióba - Újabb háborúba rohan bele Jeruzsálem?

Az Associated Press tudósítói szerint több tank vonult be Dzseninbe, amely régóta az Izrael elleni fegyveres ellenállás bástyájának számít. Izrael január 21-én, két nappal a gázai tűzszünet életbe lépése után indította offenzíváját Ciszjordánia északi részén, amit később a környező területekre is kiterjesztett.

A palesztinok szerint az akciók az izraeli ellenőrzés megszilárdítását célozzák a területen, ahol 3 millió palesztin él részben katonai irányítás alatt. Jiszráel Kac védelmi miniszter közölte, hogy Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel együtt utasították a hadsereget a terrorellenes műveletek fokozására Ciszjordánia összes menekülttáborában.

Israeli tanks in Jenin, West Bank. pic.twitter.com/9fDZQWrg5m — Clash (Report) February 23, 2025

A miniszter azt is bejelentette, hogy a hadsereg "hosszabb tartózkodásra" készüljön fel a városi menekülttáborokban, ahonnan mintegy 40 000 palesztin menekült el. A táborok azoknak a palesztinoknak a leszármazottainak adnak otthont, akik évtizedekkel ezelőtt menekültek el az Izraellel vívott háborúk során.

A palesztin külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy avatkozzon be az általuk törvénytelennek nevezett izraeli "agresszióba". A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Gázában és Libanonban zajló harcok szünetelése miatt

Netanjahu nyomás alatt áll szélsőjobboldali koalíciós partnerei részéről a ciszjordániai militáns csoportok elleni fellépés fokozására.

Gáza és Ciszjordánia területét a Jeruzsálem és a palesztinok által előírt második oslói egyezmény (amit egyébként Egyiptomban szignóztak a felek) három „zónára” osztja: az ’A’ zónában, azaz a Gázai övezet egészében és Ciszjordánia beépült részein hivatalosan a Palesztin Nemzeti Hatóság gyakorolja mind a politikai, mind a rendőri/katonai ellenőrzést (Gázában a Hatóságnak egyébként a gyakorlatban nulla hatalma van). A lakott területeken kívül eső, döntően mezőgazdasági művelés alatt álló területek, a ’B’ zónák polgári irányítását a palesztinok látják el, a rendőri/katonai feladatokat pedig Izrael. A maradék, ’C’ zónába eső területen, (ami egyébként Ciszjordánia nagyjából 70-75%-át teszi ki) a Palesztin Nemzeti Hatóságnak semmilyen jogköre nincs. Izrael az 'A' és 'B' zónák területét többször csökkentette le egyoldalúan.

A gázai háború 2023. október 7-i kitörése óta több mint 800 palesztin vesztette életét Ciszjordániában. Izrael szerint többségük fegyveres volt, de tüntetők és járókelők is az áldozatok között voltak.

A jelenlegi gázai tűzszünet továbbra is bizonytalan. Az első szakaszból egy hét van hátra, és még nem kezdődtek tárgyalások a második szakaszról. Netanjahu szerint 63 túsz van még fogságban, körülbelül felük vélhetően már nem él. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff a héten a régióba utazik, hogy tárgyaljon a tűzszünet meghosszabbításáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images