Ez nagyon kínos: idén már harmadjára éri találat Oroszország egyik legfontosabb létesítményét

Az Ukrajna területétől mintegy 500 kilométerre található Rjazany olajfinomító az egyik legnagyobbnak számít az országban, ezért rendszeresen támadják az ukránok. A létesítmény naponta 300 ezer hordónál is több nyersanyag feldolgozására volt képes, ezzel Oroszország összes kapacitásának mintegy öt százalékát adta. Kijev támadásai viszont súlyos károkat okoztak, ezzel jelentősen csökkent a teljesítménye.

Az orosz légvédelem láthatóan nem tud mit kezdeni a sorozatosan támadó ukrán fegyverekkel, ezt támasztják alá a legfrissebb képsorok is, amelyeken hatalmas tűz látható.

Russia: Ryazan Oil Refinery burns after Ukrainian drone strikes.Over 500km from Ukraine. Refining capacity of 340,000 barrels per day. pic.twitter.com/RXKopiu4XJ