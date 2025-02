Felbukkant a szupermodern orosz Szu-57-es vadászgép Amerika egyik legnagyobb ellenségénél

Oroszország legmodernebb, ötödik generációs vadászbombázóját egy iráni reptéren videózták le, ahogy felszáll. A gép Indiából tartott hazafele, de tett egy kis kitérőt, miután az ázsiai országban légibemutatót tartott:

Kezdeti spekulációk szerint a Szu-57-es meghibásodott, ezért kellett leszállnia Iránban, más vélemények szerint Irán szándékosan tartott igényt a gép érkezésére, hogy közelről szemügyre vehessék a típust, esetleges beszerzés céljából.

Valójában azonban jó eséllyel ezeknél sokkal egyszerűbb a megoldás:

a Szu-57-es egyszerűen üzemanyag-utántöltésre szorult, ahogy hazafelé tartott.

Szíriában pedig nem tudott leszállni, mivel az Asszad-rezsim bukása után az orosz katonai reptér jövője is kérdésessé vált.

Su-57 In Iran!After thrilling at Aero India 2025, Russian 5th-gen Su-57 stealth fighter visited Iran for refueling before heading back to Russia - Iranian Media pic.twitter.com/faXQoFbclP