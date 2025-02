Az orosz Ria Novosztyi számolt be Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes szavairól, aki az ukrajnai békéről is ejtett pár szót.

Rijádban és korábban is hangsúlyozták, a hosszú távú rendezés nélküli tűzszünet egy út a konfliktus újrakezdéséhez, aminek még súlyosabb következményei lesznek, beleértve az orosz-amerikai kapcsolatokat is. Mi ezt nem akarjuk

– közölte a diplomata az interjú egy pontján. Rjabkov szerint az Egyesült Államok arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabban megszülessen az áhított tűzszünet, azonban ennek veszélyei is vannak. Az oroszok inkább a „hosszú távú megoldás” kialakításában érdekeltek, ebben szerintük meg kell ismerni a „harcok kiváltó okait”.

A diplomata kifejtette, hogy szerinte a konfliktus elkerülhetetlen volt:

Egyszerűen nem volt alternatívánk, hiszen a válság mélyen gyökerező okai nagyrészt Washington és az európai fővárosok kelet-európai, Ukrajna irányú, évtizedek óta végrehajtott romboló politikája nyomán érleltek. Végül minden ehhez a válsághoz vezetett

– jelentette ki. Pontosan is megnevezte az okokat, amelyek szerinte a NATO bővítésében, az ukrajnai „államcsínyben” és a „minszki megállapodások kijevi be nem tartása” miatt következett be. Hozzátette, hogy az oroszajkúak ellenére elkövetett jogtiprást is fel kell számolni. Rjabkov a tűzszünetet önmagában nem tartja megoldásnak, szerinte ennél mélyebben kell vizsgálni a problémát.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images