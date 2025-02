Képek érkeztek az Egyesült Államok szupertitkos X-37B űrrepülőgépéről

Az amerikai Boeing által gyártott X-37B 2010-ben emelkedett először a levegőbe, a titokzatos űrrepülőgép rendeltetéséről azonban azóta is csak keveset tudni jelenleg. A jármű 2023 december 28-a óta teljesíti a hetedik repülési tesztjét, amely során elliptikus pályán kering a Föld körül, 1000 és 35 700 kilométer közötti távolságban.

Az Űrhaderő által múlt héten közzétett felvételek azért is történelmi jelentőségűek, mivel

ezek az első olyan nyilvánosságra hozott fotók, amelyek az űrrepülőgépről keringés közben készültek.

An X-37B onboard camera, used to ensure the health and safety of the vehicle, captures an image of Earth while conducting experiments in HEO in 2024.The X-37B executed a series of first-of-kind maneuvers, called aerobraking, to safely change its orbit using minimal fuel. pic.twitter.com/ccisgl493P