Németország választott – Friedrich Merz lesz a következő kancellár, kétpárti koalíció jöhet

Bár még nincsenek végleges eredmények a 2025-ös német parlamenti választásokkal kapcsolatban, az már látható, hogy a szélsőjobboldali AfD rekorderedményt zárt, ezzel pedig alaposan rávilágított a német társadalom legkomolyabb törésvonalaira. A Reuters eredményei alapján az Al-Jazeera térképre vitte az eredményeket:

Official results and electoral map of German federal election 2025.The border between Cold War era West Germany and East Germany are once again clearly visible. pic.twitter.com/Jnb10Vyqyj