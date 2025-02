Eddig is az ukrajnai háború legizgalmasabb pontja volt egy terület, de ezt követően kerülhet csak igazán reflektorfénybe

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok új elnökével együtt megváltozott a helyzet Ukrajna körül, mivel Donald Trump és emberei eddig látszólag inkább Moszkvának kedveznének. Elhangzott, hogy Kijev kezében nincs nagyon ütőkártya, míg az oroszok kezében több is. Ez azonban nem fedi teljesen az igazságot, mivel a Kurszk megyében elfoglalt ukrán területek még komoly szerepet kaphatnak a béketárgyalások során. A körülbelül 500 négyzetkilométeres részt ugyanis az ukránok tartják ellenőrzésük alatt, és a riport szerint az itt állomásozó katonák egyelőre nem is készülnek feladni a pozíciójukat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre erős nyomás nehezedik, hogy az itteni területeket elengedje, de abban bíznak, hogy cserealapnak ideális lehet.

Kurszk lehetőséget ad arra, hogy ezt a régiót a mi területeinkre cseréljük

– mondta Szerhij Hutaljuk történész, aki megjárta Kurszkot és hamarosan vissza tervez oda térni. Szerinte reális esély van arra, hogy valamilyen alkuba bele tudják majd ezt a kiszögellést vonni a jövőben. A megkérdezettek körében felháborodást kelt az elképzelés, hogy adják fel ezt a részt, mivel sokan úgy vélik, hogy ezzel az elesett bajtársaikat csúfolnák meg. A területre Moszkva is nagy figyelmet fordít, nem véletlen, hogy itt vetik be az észak-koreai katonákat is. Az erőfeszítéseik eddig részleges sikereket eredményeztek, a 2024 augusztusában az ukránok által elfoglalt területek felét már visszaszerezték.

A The Times cikke egyébként egy morálnövelésre szánt dokumentumfilm vetítését mutatja be, a képek a nagy sikeres harkivi offenzívát mutatják, amikor Ukrajna jelentős területeket vett vissza az oroszoktól. A vetítés többször megáll, hogy egyéni történeteket osszanak meg emlékeikről az egyes katonák, akik részt vettek akkor a harcokban. Itt azok vannak jelen, akik hamarosan vissza fognak térni Kurszkba, hogy ott védelmi feladatokat lássanak el, többségük a 40-es 50-es éveiket tapossák. Az elmondásuk szerint a védelmi feladatokra tökéletesen megfelelnek az idősebb katonák is, ám a támadásokkal bajban lennének, mivel ahhoz az életerőseb és edzettebb fiatalabbakra lenne szükség. Ez nagyjából előrevetíti azt is, hogy Kijev kiemelt célja a kiszögellés megtartása lehet, ami még akár nagyon jól is jöhet Zelenszkij számára.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images