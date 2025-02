Erős földrengés volt Horvátországban

A horvát szeizmológiai szolgálat jelentése szerint 2025. február 25-én, kedden 12:52-kor erős földrengés rázta meg Horvátország középső részét.

A rengés epicentruma Taborište közelében, Petrinjától mintegy 3 kilométerre délkeletre volt.

A földmozgás a Richter-skála szerint 4-es erősségű volt, az EMS-skálán pedig V-VI-os intenzitást ért el. A rengést széles körben érezték a környező területeken, többek között Sisakban és Glinában is.

A helyiek intenzív élményként írták le az eseményt. Sokan az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) weboldalán osztották meg tapasztalataikat.

Olyan volt, mintha bomba robbant volna

- írta egy lakos.

Glina alpolgármestere, Branka Bakšić Mitić a 24sata hírportálnak elmondta: "Az irodában voltam, amikor minden rengeni kezdett. Nagyon erős volt, és mindannyian megijedtünk. Szerencsére eddig nem jelentettek károkat, de sok megrémült állampolgár hívott minket. Az emberek félnek."

A térségben élők számára különösen ijesztő volt ez az esemény, mivel még élénken él emlékezetükben a 2020 decemberében Petrinjában bekövetkezett 6,4-es erősségű földrengés, amely hatalmas pusztítást végzett, hét ember életét követelte, és ezreket tett hajléktalanná.

27 km S of Zagreb - Centar () 22 min ago (local time 12:52:53). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via: #Earthquake