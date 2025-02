Nukleáris pajzsot húzna Európa fölé az atomhatalom: az Egyesült Államok fenyegetése miatt jutottak erre

A The Telegraph értesülései szerint Franciaország hajlandó lenne Európa védelme érdekében bevetni a nukleáris elrettentő erejét is.

Az Egyesült Államok vezetése azzal fenyegetőzött, hogy ki fogja vonni lassan az erőit a kontinensről, ez pedig több ország számára riadalommal járt. A leginkább Németország érintett, ahol több tízezer amerikai katona állomásozik. Mivel Berlin nem tartozik az atomhatalmak közé, ezért a távozás egyben azt is jelentené, hogy a németek elrettentő ereje csökkenne. A vasárnap a szövetségi választáson győztes konzervatív Friedrich Merz már fel is szólította Franciaországot és az Egyesült Királyságot, hogy terjesszék ki a védelmüket a kontinens többi részére is. A felhívás Párizsban nem talált süket fülekre, mivel Emmanuel Macron francia elnök hajlandó növelni a jelenlétét.

Néhány francia nukleáris vadászrepülőgép Németországba telepítése nem lenne nehéz, és erős üzenetet küldene

– mondta egy névtelen forrás a lapnak. A francia vezetés azt reméli, hogy a lépésen felbuzdulva majd London is hasonlóan cselekszik.

Az Egyesült Államok mintegy 100 darab nukleáris töltettel garantálja Európa biztonságát, ennek jelentős része Németországban állomásozik. A francia nukleáris arzenál független a NATO-tól, az Egyesült Királyság készletei viszont a szövetség stratégiájának megkerülhetetlen részét képezik.

Ha a franciák arra lépnének, hogy nukleáris elrettentő eszközt helyezzenek el Németországban, az valóban növelné a nyomást a britekre, hogy kövessék a példáját

– mondta a diplomata. Hozzátette, hogy „a CDU oldalán úgy gondolkodnak, hogy szükségünk van egy nukleáris ernyőre, bele akarunk szólni ebbe, késznek kell lennünk erről tárgyalni, és hajlandóak vagyunk fizetni érte”. Kiemelte viszont, hogy formális kérés addig valószínűleg nem hangzik majd el, ameddig Washington ténylegesen ki nem vonja a csapatait az országból.

Címlapkép forrása: Jean-Claude FRANCOLON/Gamma-Rapho via Getty Images