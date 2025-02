Az utolsó pillanatig próbálták kihúzni a legfontosabb részt az amerikai-ukrán megállapodásból: még most is homályos a szöveg

Egy névtelenséget kérő ukrán forrás szerint a Trump-kormányzat emberei többször is megpróbálták kihúzni a biztonsági garanciákról szóló részt az amerikai-ukrán megállapodásból. Leggyakrabban az hangzott el érvként, hogy ezek „nem kapcsolódnak” a kitermelés jogaihoz, ezért nem is kell azt beletenni. A nyomásgyakorlás ellenére a szövegrész végül benne maradt a dokumentumban. Ennek a The New York Times által megszerzett példányában egész pontosan az szerepel, hogy

az Egyesült Államok „támogatja Ukrajna erőfeszítéseit a tartós béke megteremtéséhez szükséges biztonsági garanciák megszerzésére”.

Ez a megfogalmazás azonban továbbra is homályos, nem pontosan érthető, hogy a felek mit értenek ezalatt. Az mindenképpen előrelépés Kijev számára, hogy a „biztonsági garancia” egyáltalán megemlítésre kerül, ám ebben a formában nem biztos, ezt a gyakorlatban is kamatoztatni tudja majd valamilyen formában. A kifejezés ugyanis nem említ konkrét amerikai kötelezettségvállalást. A másik kételyt az jelenti, hogy egyáltalán nem tudni, valóban a végleges dokumentumról van-e szó, vagy esetleg azóta néhány részlet átdolgozásra került. A „kölcsönös befektetések védelme” kifejezés szintén belekerült a tervezetbe, ami azért lehet fontos, mivel néhány kitermelési helyszín közvetlenül a frontvonal mellett található.

Címlapkép forrása: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images