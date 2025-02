Hírszerzési jelentés: a világ legsötétebb diktatúrája még több katonát küld Oroszországba

Komoly csapatmozgásokról jelentett az egyik névtelenséget kérő dél-koreai hírszerzési forrás, aki szerint „további csapatok küldésére került sor” az oroszországi Kurszk megyébe. Elmondta azt is, hogy az információik szerint a térségben állomásozó egységek egy részét áttelepítették. Az nem derült ki, hogy pontosan hány katonáról van szó, egyelőre még vizsgálják a részleteket.

Az állításokat egyelőre nem lehet hiteles forrásból ellenőrizni.

Korábban Phenjan 11-12 ezer észak-koreai katonát küldött Oroszországba, hogy Moszkva hadműveleteit segítsék az ukránok ellen.

Kijev még 2024 augusztusában indított meglepetésszerű támadást Kurszk ellen, ahol gyorsan mintegy 1300 négyzetkilométernyi terület felett vették át az ellenőrzést. Moszkva az elmúlt közel fél évben jelentős erőket vetett be, hogy a térségbő kiszorítsák az ukránokat, ám ez eddig nem sikerült maradéktalanul. A helyi harcokban segítettek be eddig az észak-koreai katonák is, bár a jelentések szerint komoly veszteségeket szenvedtek a hadműveletek során. Több jelentés is beszámol arról, hogy emiatt 2025 elején visszavonultak a harcoktól, de néhány héttel később újra megjelentek a frontvonalon.

Arról eltérő számok keringenek, hogy pontosan mekkora lehet a diktatúra katonáinak pontos veszteségszáma a legtöbb forrás 3-4 ezer fő közé becsüli ennek mértékét. Kirilo Budanov, ukrán kémfőnök szerint a magas veszteségráta a tapasztalat hiányával lehet összefüggésben, valamint a felszerelés sem lehet megfelelő a háborús körülményekhez. A phenjani segítség hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország Kurszknál az ukrán betörés területét visszaszorítsa, moszkvai források azt állítják, hogy a korábban elfoglalt területek 64 százalékáról már kiszorították a támadókat.

Címlapkép forrása: Shutterstock