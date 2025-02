Lezajlott az év legfontosabb választása: Magyarországon és Amerikában is nagy volt az érdeklődés

Ahogy azt korábbi részletes elemzéseinkben is megírtuk már, a közvélemény-kutatóknak nagyjából pontosan sikerült bemérniük a pártok közötti erőviszonyokat a február 23-án tartott németországi Bundestag-választásokat megelőzően. A nem hivatalos eredmények szerint

a konzervatív CDU/CSU pártszövetség 28,5%-kal magabiztos győzelmet aratott a választáson.

A második helyet a radikális jobboldali AfD szerezte meg, 20,8%-kal, míg a támogatottság tekintetében történelmi mélypontra süllyedő SPD a harmadik helyet szerezte meg 16,4%-kal.

Hiába jött be azonban a papírforma, elmondható, hogy a mérsékelt pártok, történelmileg nézve nem szerepeltek fényesen a választásokon, míg ezzel párhuzamosan a radikális (bal és jobboldali) erők igencsak megerősödtek.

A korábbi választásokon hagyományosan nagy pártnak számító CDU/CSU és az SPD a mostani voksoláson együttesen sem érte el a 45 százalékot, és a mandátumszámokat tekintve még a Zöldekkel (Grüne) kiegészülve sincs meg a kétharmados többségük a Bundestagban. Így a későbbiekben a szélsőjobboldali AfD vagy a radikális baloldali Die Linke támogatását kell megszerezniük, ha kétharmadot igénylő döntéseket kell átvinniük.

Az AfD, a szélsőbaloldali Die Linke, illetve a belőle kiszakadt BSW együtt a szavazatok több mint 34 százalékát szerezte meg, tehát elmondható, hogy

a radikális erőknek már megvan az egyharmados társadalmi támogatottsága.

Az eredmények egyik legérdekesebb vetülete akkor válik szembetűnővé, ha térképen nézzük meg a számokat.

Results from Germany's election yesterday. The clearest example of a phantom border. Not only can you see the clear East-West divide between the former FDR and GDR, but Berlin too also remains divided between East and West.Source: https://t.co/H802kMxybg