Trump nem emlékszik, hogy diktátornak nevezte volna Zelenszkijt

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön enyhítette nemrégiben tett éles kritikáját Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben a The Hill cikke szerint, az Egyesült Államok diplomáciai megoldásra törekszik az Ukrajna és Oroszország közötti háborúban.

A brit miniszterelnök, Keir Starmer társaságában tartott Ovális Irodai találkozón Trump visszakozni látszott korábbi kijelentéseitől, köztük egy közösségi médiás bejegyzésétől, amelyben Zelenszkijt diktátornak nevezte. Amikor egy újságíró megkérdezte tőle, hogy még mindig úgy véli-e, hogy Zelenszkij diktátor, Trump így válaszolt:

Ezt mondtam? Nem hiszem, hogy ezt mondtam. Következő kérdés.

Annak ellenére, hogy korábban bírálta az ukrán elnököt, Trump hangsúlyozta, hogy hajlandó együttműködni vele. „Dolgozni akarunk vele, Zelenszkij elnökkel… és dolgozni is fogunk vele” – mondta Trump. „Azt hiszem, a kapcsolatunk eddig is jó volt. Talán egy kicsit feszült lett, mert azt szerettük volna, hogy mi is kapjunk valamennyit abból, amit az európai nemzetek kaptak.”

Trump többször is azt állította, hogy az európai országok Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatása leginkább hitelek formájában történt, míg az Egyesült Államok segítsége vissza nem térítendő támogatás volt. Ezt az állítást azonban mind Starmer, mind Emmanuel Macron francia elnök vitatta.

Macron egy találkozón Trump korábbi kijelentéseire reagálva hangsúlyozta, hogy Európa támogatásának nagy része közvetlen segélyként érkezett, nem pedig hitelként.

A diplomáciai irányváltás akkor következik be, amikor Washington egy olyan tárgyalási folyamatot igyekszik előmozdítani, amely véget vethetne a háborúnak, amely 2022 óta tart. Szakértők szerint Trump retorikai változása a diplomáciai csatornák nyitva tartására tett kísérlet lehet, miközben továbbra is fenntartja kritikus álláspontját az Egyesült Államok korábbi politikájával kapcsolatban.

Zelenszkij pénteken a Fehér Házba látogat, az Egyesült Államok és Ukrajna véglegesíti azt a megállapodást, amely hozzáférést biztosít az USA számára Ukrajna kritikus ásványianyag-készletéhez. A megállapodás támogatói szerint ez az együttműködés gazdasági érdekeltséget teremt az Egyesült Államok számára Ukrajna védelmében a jövőbeli orosz fenyegetésekkel szemben. Trump szerint azonban Ukrajna NATO-csatlakozása „nem fog megtörténni”.

