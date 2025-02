Érkeznek a reakciók a botrányos Trump-Zelenszkij csörtére

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron francia elnök egyértelműen kiállt Ukrajna mellett, miután Zelenszkij ukrán és Trump amerikai elnök között heves szóváltás alakult ki a Fehér Házban.

A francia államfő Portugáliában újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Oroszország az agresszor, míg az ukránok az áldozatok ebben a konfliktusban.

Tiszteletben kell tartanunk azokat, akik a kezdetektől fogva harcolnak

- fogalmazott Macron, egyértelműen utalva az ukrán ellenállásra.

Donald Tusk

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk rövid X-posztban biztosította Ukrajnát további támogatásáról.

Kedves Zelenszkij, kedves ukrán barátaim, nem vagytok egyedül

- írta ki.

Dear , dear Ukrainian friends, you are not alone. @ZelenskyyUa