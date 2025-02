Ismeretlen, halálos járvány ütötte fel a fejét, azonnal intézkedik a nemzetközi hatóság

A WHO szakértői a helyi hatóságokkal közösen vizsgálják a Kongói Demokratikus Köztársaság Equateur tartományban történt haláleseteket és tömeges megbetegedéseket, amelyek okát egyelőre nem sikerült teljes bizonyossággal megállapítani. A WHO jelentése szerint eddig több mint 1000 fertőződés történt, amelyek közül 60 halálos kimenetelű volt. A szervezet egészségügyi csomagokat és szakértői csoportokat is küldött az érintett körzetekbe.