Londoni csúcs: Európa nem hagyja magát kiszorítani, saját béketervet dolgoznak ki Ukrajna számára

Vasárnap a brit fővárosban, Londonban tartottak biztonsági csúcstalálkozót, amelyen több európai katonai hatalom vezetője is részt vett. A megbeszélések két nappal azt követően voltak, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt elég alaposan kitették a Fehér Házból, miután a sajtónyilvánosság előtt keveredett ingerült vitába Donald Trumppal amerikai elnökkel és JD Vance alelnökkel. A találkozó egyik legnagyobb eredménye, hogy London és Párizs együttműködik egy béketerv kidolgozásában az orosz-ukrán háború befejezésére. Starmer kijelentette, hogy

az elkészült terveket az érintett országok megvitatják majd az Egyesült Államokkal is.

Keir Starmer has unveiled a four-step plan to guarantee peace in Ukraine, following a summit with European leaders in London.The Prime Minister added pic.twitter.com/trGmx5BheD

A brit kormányfő szerint a tervezés kiindulópontjaként Ukrajnát a lehető legerőteljesebb helyzetbe kell hozni, annak érdekében, hogy az ukrán fél az erő pozíciójából tárgyalhasson. Ennek egyik elemeként Ukrajna 1,6 milliárd font (csaknem 780 milliárd forint) brit exportfinanszírozást vehet igénybe több mint ötezer légvédelmi rakéta beszerzéséhez.

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok és Oroszország álláspontja elkezdett közeledni egymáshoz a kelet-európai háború lezárását illetően, ám a megbeszélésekbe látványosan nem akarták belevenni Európát, de Ukrajna részvétele is kérdéses volt. A lépés komoly csorbát ejtett volna a kontinens hatalmai számára, ezért igyekeztek minél jobban beleszólni a folyamatokba. A mostani megállapodás is ennek a része, ami különösen a pénteki események után fontos.

Thank you for hosting this important meeting.Two key messages:First, we need a lasting peace in Ukraine. But it can only be achieved through strength @Keir_Starmer