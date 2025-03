Felébredni látszik Európa: berúgták a fegyvergyártást az amerikai fenyegetés árnyékában

A pénteki, Ovális Irodában tartott katasztrofális sajtótájékoztató után Ukrajna számára különösen sürgőssé vált a legfontosabb amerikai fegyverek - köztük a légvédelmi rakéták - pótlása. Míg a legtöbb fegyvertípust az ország képes saját maga előállítani vagy európai szövetségeseitől beszerezni, a demokratikus országok közül

szinte kizárólag az Egyesült Államok rendelkezik a legfejlettebb föld-levegő rakétákkal és a hozzájuk tartozó indítórendszerekkel.

Az amerikai gyártmányú légvédelmi rendszerek - különösen a hat Patriot üteg - védik Ukrajna nagyvárosait a legveszélyesebb orosz rakétáktól, beleértve a rendkívül nehezen elfogható hiperszonikus ballisztikus rakétákat is. A norvég védelmi miniszter, Bjørn Arild Gram szerint a légvédelem Ukrajna egyik legkritikusabb szükséglete.

Két nappal a washingtoni sajtótájékoztató után Zelenszkij Londonban találkozott az európai vezetőkkel, hogy megvitassák Ukrajna és szövetségesei jövőbeli együttműködését.

A találkozón Keir Starmer brit miniszterelnök 2 milliárd dolláros támogatást ígért 5000 darab rövid hatótávolságú Martlet légvédelmi rakéta beszerzésére, amelyeket a francia Thales vállalat belfasti üzemében gyártanak majd.

The UK will supply Ukraine with more than 5000 air defence missiles to keep people and infrastructure safe from attack.The deal delivers on the UKs commitment to Ukraine and will create hundreds of jobs here in the UK. #StandWithUkraine