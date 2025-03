Megtörte a csendet Zelenszkij: újra találkozna Trumppal, de ehhez néhány dolognak teljesülnie kell

Az amerikai Bloomberg számolt be Volodimir Zelenszki ukrán elnök gondolatairól, aki beszélt arról is, hogy újra találkozna Donald Trump amerikai elnökkel.

Február 28-án botrányba fulladt az amerikai és az ukrán elnök sajtótájékoztatója a Fehér Házban, a felek az 50 perces beszélgetés végére emelt hangon vitatkoztak egymással a kamerák előtt. A megdöbbentő jelenetek végül azzal végződtek, hogy elmaradt a várt nyersanyag-kitermelési megállapodás aláírása, valamint Trump lényegében kitessékelte az épületből az ukrán delegációt. Az esetet követően az amerikai elnökhöz közeli személyek szinte sorra nevezték meg az ukrán vezetőt hibásnak, a következmények pedig nagyon súlyosnak mutatkoznak. Már fontolóra vették, hogy Washington leállítja a segélyeket a háborúval sújtott ország számára, ennek a következményei pedig akár végzetesek is lehetnek.

Zelenszkij a péntek óta eltelt időben megköszönte a támogatást az Egyesült Államoknak és az európai partnereinek is, valamint Londonban vett részt egy csúcstalálkozón, ahol több erős kijelentés is elhangzott. Arról azonban lényegében csak visszafogottan nyilatkozott, hogy mi következhet most a viszonyában az amerikai elnökkel. Kijelentette, hogy szívesen találkozna Trumppal, ha meghívást kap egy ilyenre, de ennek a megbeszélésnek „komolynak kell lennie”.

Méltóak vagyunk egy egyenlő párbeszédre. Ha az amerikai elnök konstruktív párbeszédre, valós problémák megoldására, komoly kérdésekre és valódi, határozott fellépésekre és válaszokra hívja meg, akkor meg fogok érkezni

– mondta. Azt kifejtette még a londoni csúcstalálkozó után, hogy továbbra is szeretnék aláírni a nyersanyag-kitermelési megállapodást, bár a Bloomberg is kiemelte, hogy mindezt dacos hangnemben tette.

Egy ilyen nyilvános beszélgetés nem volt jó sem az Egyesült Államoknak, sem Ukrajnának. Meg vagyok győződve arról, hogy a helyzet el fog múlni, és sokkal fontosabb dolgok állnak előttünk

– mondta az ukrán elnök egy riporter kérdésére, ám ezzel lényegében el akarta kerülni, hogy a témában tovább kelljen válaszolni a témában.

Címlapkép forrása: Neil Hall/EPA/Bloomberg via Getty Images