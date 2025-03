Beadta a derekát az ukrán elnök: aláírja a megállapodást Trumppal

Az elnök megfogalmazása szerint "nagyra értékelik", hogy Amerika milyen sokat tett azért, hogy segítsen Ukrajnának megőrizni szuverenitását és függetlenségét, illetve az elnök kiemelte Trump azon fontos tettét, hogy az elnök Javelinekkel látta el Ukrajnát.

"A pénteki washingtoni találkozónk a Fehér Házban nem úgy alakult, ahogyan kellett volna. Sajnálatos, hogy így történt.

Itt az ideje, hogy helyrehozzuk a dolgokat. Szeretnénk, ha a jövőbeni együttműködés és kommunikáció konstruktív lenne.

- fogalmaz.

Ami az ásványi anyagokról és a biztonságról szóló megállapodást illeti, Ukrajna kész azt bármikor és bármilyen megfelelő formában aláírni.

Ezt a megállapodást a nagyobb biztonság és a szilárd biztonsági garanciák felé tett lépésnek tekintik, írja.

I would like to reiterate Ukraines commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under {:url}