Bemondta Zelenszkij: erre van szükség ahhoz, hogy tartós béke legyen

Az ukrán államfő közösségi média bejegyzésében kijelentette, hogy csapatával készen állnak az együttműködésre egy tartós békemegállapodás létrehozása érdekében.

Zelenszkij konkrét javaslatokat fogalmazott meg a békefolyamat első lépéseire vonatkozóan. Ezek között szerepel

a hadifoglyok szabadon kölcsönös bocsátása, valamint azonnali tűzszünet bevezetése mind a légtérben, mind a tengeren.

A légtérre vonatkozó tűzszünet magában foglalná a rakéták, nagy hatótávolságú drónok használatának betiltását, valamint az energetikai és egyéb civil infrastruktúra elleni bombatámadások beszüntetését. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy a kezdeti lépéseket követően gyors előrehaladást szeretnének elérni a békefolyamat további szakaszaiban.

Az ukrán vezető kiemelte azt is, hogy az Egyesült Államokkal szorosan együttműködve kívánnak dolgozni egy erős, végleges megállapodás kidolgozásán.

I would like to reiterate Ukraines commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under {:url}