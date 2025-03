Közölte a világ egyik legerősebb katonai hatalma: nem fognak fegyvereket küldeni Ukrajnának

Reagált Dél-Korea arra, hogy az Egyesült Államok leállította Ukrajna katonai támogatását: Szöul azt nyilatkozta, hogy számíthat Ukrajna az ország gazdasági és humanitárius támogatására, de nem fognak fegyvert küldeni a megtámadott országnak.

Lí Dzsaeun, Dél-Korea külügyminisztere azt nyilatkozta: országa „közelről figyeli” a fejleményeket Ukrajnában, viszont „változatlan az álláspontjuk” a konfliktussal kapcsolatosan.

Továbbra is támogatjuk az ukrajnai béketeremtést és az ország újjáépítését”

– közölte.

Azt mondta azonban: Dél-Korea törvényei nem engedélyezik a fegyverek küldését háborúban álló országnak.

Humanitárius és anyagi segítségre azonban továbbra is számíthat Kijev.

Egy ideig téma volt az, hogy Dél-Korea lehet, hogy mégis küldene fegyvereket és akár katonákat is Ukrajnának: ezt a fölvetést az váltotta ki, hogy Észak-Korea fegyvereket és katonákat küldött az ukrán frontra, hogy Oroszország haderejét segítsék. Ez a fölvetés azonban láthatóan nem lelt tartós táptalajt Dél-Korea politikájában, főleg most, hogy az amerikai lobbierő is megszűnt.

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images