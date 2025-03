Cáfol az amerikai pénzügyminiszter: szó sincs semmiféle megállapodásról az ukránokkal

Bessent ráadásul a FOX News azon kérdésére, hogy a múlt pénteki Trump-Zelenkszij konfliktust követően a gazdasági alku még mindig az asztalon van-e, azt felelte, hogy

Jelenleg nincs.

A fejlemény mondhatni nem is jöhetett volna rosszabbkor, ugyanis a már említett heves pénteki szóváltást követően Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már nagyobb hajlandóságot mutatott az alku megkötésére, ez pedig újjáélesztette a potenciális békemegállapodás esélyeit.

X-bejegyzésében az ukrán elnök kedden az ásványi anyagokról és a biztonságról szóló megállapodással kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Ukrajna kész azt bármikor és bármilyen megfelelő formában aláírni. A megállapodást pedig a nagyobb biztonság és a szilárd biztonsági garanciák felé tett lépésnek tekintik.

I would like to reiterate Ukraines commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under {:url}