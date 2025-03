Őrült számot mondott be Trump jelöltje: drámai tempóban kellene fegyverkeznie Kína legnagyobb ellenségének

Colby a szenátusi meghallgatásán úgy fogalmazott, hogy a szigetnek GDP-arányosan jelentősen meg kellene emelnie a védelemre elköltött pénzösszeget.

Inkább 10%-ra, vagy legalábbis valami ilyesmire lenne szükségük, és valóban a védelemre kellene összpontosítaniuk. Tehát megfelelően ösztönöznünk kell őket

– mondta, miután kifejtette, hogy a jelenlegi szint a 3 százalékot sem éri el, ami meglátása szerint túl kevés. A kijelentések egy olyan időszakban történtek, amikor az Egyesült Államok és Kína között növekszik a feszültség a Távol-Keleten, mivel a keleti nagyhatalom az elmúlt években jelentősen növelte a globális befolyását. Peking rendszeresen fenyegeti hadgyakorlatokkal a globális chipgyártó nagyhatalomnak számító dél-kínai-tengeri szigetet, mivel Kína 1949 óta igényt tart a terület ellenőrzésére. A „kvázi független” Tajvannak eddig az Egyesült Államok volt a legnagyobb partnere, hogy ellen tudjon állni a szomszédos hatalom nyomásának, bár a felek nem tartanak fenn hivatalosan diplomáciai kapcsolatot egymással.

Colby azt mondta a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának, hogy Washingtonnak tovvábbra is fontos nemzetbiztonsági érdekei vannak Tajvanon, még akkor is, ha a sziget státusza nem „létező” az Egyesült Államok számára.

Tajvan elvesztése, Tajvan bukása katasztrófa lenne az amerikai érdekek szempontjából

– emelte ki, utalva mindezzel arra, hogy az utóbbi években a katonai erőegyensúly jelentősen megváltozott az Egyesült Államok és Kína között az utóbbi javára. Szerinte ezen a tendencián változtatni kell, és ez lenne az ő elsőszámú prioritása is egyben. Tajvan nehéz kihívás elé állítja az amerikai döntéshozókat, mivel a kormány 3 százalékra emelte volna a védelmi költségvetést, az ellenzéki többségű parlament ezt nem fogadta el, sőt, megszorításokat vezettek be. A washingtoni döntéshozók aggodalmakkal vették tudomásul a döntést, ám a tajpeji kormány ennyivel még nem akarja lezártnak tekinteni az ügyet: több milliárd dolláros katonai bevásárlásokkal szeretné megnyerni a jövőben is a Fehér Ház támogatását.

