Újabb ponton lendült ellentámadásba az ukrán haderő: sorjáznak a győzelmi jelentések

Korábban beszámoltunk róla, hogy a teljesen orosz kézre került ukrán erődváros, az egykor 30 ezres lakossággal bíró Toreck területén indított váratlan ellentámadást Ukrajna, amely során visszaszerezte nagyjából a település negyede-ötöde feletti uralmat.

Ezt követően újabb, geolokált felvételek jelezték, hogy aktívan mozgolódnak Pokrovszk és Kupjanszk térségében: kiszorították az orosz csapatokat a részlegesen megszállt Kotline, Udacsne és Uszpenivka településekről is, Kupjanszknál pedig a nemrégiben megszállt Zapadnért indultak újra a harcok.

Russian soldiers in surrendered to the Ukrainian army that recaptured most of the East of the town. #NewsMap