Videó: veszélyes manővereket hajtott végre a szupermodern orosz vadászgép, majdnem megsemmisített egy méregdrága francia katonai gépet

Sébastien Lecornu francia védelmi miniszter az X-en számolt be arról a március 2-ai akcióról, amely során egy orosz Szu-35-ös vadászgép veszélyesen közel repült egy francia MQ-9 Reaper drónhoz. A miniszter közlése szerint az orosz gép

három egymást követő alkalommal is olyan közel haladt el a drón mellett, hogy az majdnem elvesztette az irányítást.

One SU 35 conducted an unsafe and unprofessionnal intercept w/a unmanned MQ9 operating w/i international airspace over the Eastern Mediterranean March 2nd. pic.twitter.com/7HzyoheKgm