Hihetetlen hibát vétett a RoKAF: saját települését bombázta le Amerika szoros szövetségese

A dél-koreai hatóságok közleménye szerint az eset a fővárostól mintegy 40 kilométerre északkeletre található Pocseonban történt az eset, helyi idő szerint délelőtt 10 órakor. A tévedésből ledobott bombák következtében összesen 15 ember megsebesült, közöttük két katona és két külföldi is a sérültek között van. 10 embert kellett kórházba szállítani, ketten súlyosabban sérültek, de az ő állapotuk sem életveszélyes. A robbanások következtében megrongálódott egy templom, valamint hét másik épület is. A környékről 50 lakost evakuáltak a település városházára.

A légierő közleménye szerint az éppen éleslövészeten részt vevő KF-16-os vadászgépek helyi idő szerint délelőtt 10:04-kor „rendellenesen” négy darab MK-82-es bombát eresztettek ki egyenként a térségi gyakorlótéren kívül.

Bocsánatot kértek a történtek miatt és azonnal megkezdték az eset kivizsgálását. Az esetről felvételek is készültek:

Footage has now been released which appears to show yesterdays accidental bombing in South Korea, in which an ROKAF KF-16 Multirole Fighter dropped 8 Mk-82 500lb Bombs on the Town of Dong-myeon in the Gyeonggi Province, during a Live-Fire Exercise with the U.S. Air Force. pic.twitter.com/txb43krnoi