Nem hagyta szó nélkül Medvegyev Macron kemény szavait

A francia elnök beszédében azt mondta, Oroszország fenyegetést jelent Franciaországra és egész Európára nézve.

Ezzel kapcsolatban nyilatkozott meg a közösségi médiában Medvegyev, aki az elmúlt évekből éles hangú kirohanásairól és nukleáris fenyegetéseiről vált hírhedtté.

Macron szerint Oroszország most, amikor önökhöz beszélek, és az elkövetkező években fenyegetést jelent Franciaországra és Európára nézve. Maga Micron [sic!] azonban nem jelent nagy fenyegetést. Legkésőbb 2027. május 14-én örökre eltűnik. És nem fog hiányozni

– írta Medvegyev, arra utalva, hogy akkor jár le a francia elnök második mandátuma, és nem indulhat újra.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. Hell disappear forever no later than May 14, 2027. And he wont be missed. {:url}

Medvegyev egyébként azt követően lett elnök, hogy lejárt Vlagyimir Putyin két négyéves mandátuma 2008-ban. 2012-ben azonban Putyin visszatért az elnöki székbe, úgy értelmezve az alkotmányt, hogy a maximum két ciklus egymást követő ciklusokra vonatkozik. Ezután Putyin már két hatéves cikluson át lehetett elnök, de 2020-ban egy alkotmánymódosítással ezt is meghosszabbították újabb kétszer hat évre, eltörölve a korábbi ciklusokat. Macronnak természetesen ilyen trükközésekre nincs lehetősége, így 2027 után valóban vissza kell vonulnia.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eközben üdvözölte a francia államfő szerda este elmondott szavait.

Hálás vagyok Emmanuel Macronnak a világos jövőképéért és a béke elérése érdekében tett közös erőfeszítéseinkért. A békének valósnak kell lennie, nem csak egy szónak – nem jelentheti Ukrajna kapitulációját vagy összeomlását. Igazságosnak, megbízhatónak és tartósnak kell lennie, és ezt csak erős és hosszú távú biztonsági garanciákkal lehet elérni – Ukrajna, Európa és az egész világ számára

– írta Zelenszkij az X-en.

I am grateful to for his clear vision and our joint efforts to achieve peace. Peace must be real, not just a wordit cannot mean Ukraines capitulation or collapse. It must be just, reliable, and lasting, and this can only be achieved through strong and long-term @EmmanuelMacron