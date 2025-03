Ukrajnáról tárgyalnak az EU-tagországok vezetői, nem marad hírszerzési támogatás nélkül Kijev – Háborús híreink csütörtökön

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő Marco Rubio amerikai külügyminiszter Fox News-nak adott interjújára reagált csütörtökön. Rubio azt mondta, az ukrajnai háború valójában egy proxyháború az Egyesült Államok és Oroszország között.

Peszkov egyetértett az amerikai külügyminiszter kijelentéseivel:

Egyet tudunk és akarunk is vele érteni, és egyet is értünk vele. Így van ez. Ezt már többször elmondtuk. Elmondtuk, hogy ez valójában egy konfliktus Oroszország és a kollektív Nyugat között. És a kollektív Nyugat fő országa az Amerikai Egyesült Államok. Tehát ez teljesen összhangban van azzal az állásponttal, amelyet elnökünk és külügyminiszterünk többször is kifejtett. Ezt többször is elmondtuk, és igen, egyetértünk azzal, hogy ideje véget vetni ennek a konfliktusnak és háborúnak

– mondta a Kreml szóvivője.

(Reuters)