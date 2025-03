Lövöldözés volt a Fehér Háznál

A Titkosszolgálat közleménye szerint az incidens nem sokkal éjfél után történt, amikor a hatóságok és egy fegyveres személy között konfrontációra került sor.

A helyi rendőrség korábban jelentést kapott egy feltehetően öngyilkossági szándékkal Indianából Washington DC-be tartó személyről.

Amikor a tisztek megközelítették az egyént, az fegyvert rántott, ami fegyveres összetűzéshez vezetett. Az összetűzés során embereink lövéseket adtak le

- közölte Anthony Guiglielmi, a Titkosszolgálat szóvivője az X-en.

A gyanúsítottat kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem érkezett információ.

Secret Service Uniformed Division Chief Michael Buck provided an on-scene media briefing. Our preliminary statement is below. The will lead the investigation, as they are the primary agency responsible for use-of-force incidents within the District of Columbia. @DCPoliceDept