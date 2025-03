Puccskísérletet lepleztek le Magyarország szomszédjában, egészen Moszkváig vezetnek a szálak

A demokratikus rendszer megdöntésére irányuló puccskísérletet lepleztek le a hatóságok Romániában, az összeesküvőket a gyanú szerint egy 101 éves nyugalmazott tábornok vezette. A Vlad Țepeș Parancsnokság nevű, katonai mintára felépülő szervezet a gyanú szerint orosz körökkel is kapcsolatot tartott, többek között a bukaresti orosz nagykövetség katonai attaséjával és annak helyettesével, akiket Románia a minap nemkívánatos személlyé nyilvánított. A puccsisták kapcsán ismét felmerült a novemberben a később törölt elnökválasztás első fordulóját megnyerő Călin Georgescu neve, aki ellen jelenleg bűnvádi eljárás zajlik.

Vlad Țepeș Parancsnokság

Csütörtökön hat embert vett őrizetbe a román Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) szervezett bűnözői csoport létrehozása és hazaárulás vádjával. Mint kiderült, az érintett személyek egy bizonyos „Vlad Țepeș Parancsnokság” nevű szervezet tagjai, egy katonai mintára létrejött csoportosulásé, amelynek célja az volt, hogy puccsal átvegyék a hatalmat, teljhatalmat építsenek ki, és kivezessék Romániát a NATO-ból.

A szervezett bűnözői csoportot egy szervezet álcája alatt hozták létre, és egy katonai típusú struktúra mentén alakult ki, katonai parancsnoksággal (vezérkar) és végrehajtó személyzettel, amelyet a vizsgált gyanúsított, egy nyugalmazott vezérőrnagy képvisel

– írta közleményében a DIICOT.

Ez a bizonyos nyugalmazott vezérőrnagy, a Vlad Țepeș Parancsnokság „vezérkari főnöke” egy 101 éves második világháborús veterán, Radu Theodoru. Theodoru nem ismeretlen személy Romániában: részt vett a szélsőséges, magyarellenes Nagy Románia Párt létrehozásában, de később összekülönbözött annak vezetőjével, Corneliu Vadim Tudorral. Politikai tevékenysége mellett könyvekben és cikkekben is hangoztatta szélsőséges nézeteit: összeesküvés-elméleteket népszerűsített, tagadta és „zsidó üzletnek” nevezte a holokausztot, Hitlert pedig „marionettfiguraként” jellemezte. A nyugalmazott tábornokra Moszkva is felfigyelt: a Kreml-közeli média rendszeresen teret adott neki nézetei kifejtésére. Theodoru nem szerepel az őrizetbe vettek között, de utána is folyik a nyomozás, házkutatást is tartottak nála.

Radu Theodoru nyugalmazott tábornok (jobbra) 2016-ban. Forrás: Nicuşor Comănescu / Wikimedia Commons

A Vlad Țepeș Parancsnokság teljesen felszámolta volna a romániai demokratikus rendszert, megszüntette volna a pártokat, az országot pedig egy „bölcsek tanácsa” irányította volna. Románia új nevet is kapott volna Geția néven – utalva az ókori géta népcsoportra, amely Havasalföld területén élt –, de új zászló és új himnusz bevezetését is tervezték.

Az összeesküvők egyik célja Románia NATO-ból való kivezetése lett volna, így nem meglepő, hogy Moszkvában kerestek és találtak támogatást. A terrorellenes ügyosztály szerint januárban a gyanúsítottak közül ketten Moszkvába utaztak, ahol kapcsolatba kerültek olyan személyekkel, akik hajlandóak voltak támogatni a szervezet törekvéseit a romániai államhatalom átvételére.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 06. Oroszbarát puccsot akadályozhattak meg Magyarország szomszédjában: egy 101 éves tábornok vezette az összeesküvőket

A Vlad Țepeș Parancsnokság vezetői elleni letartóztatások előtt egy nappal, szerdán Románia nemkívánatos személynek nyilvánította a bukaresti orosz nagykövetség légi és haditengerészeti katonai attaséját és helyettesét. Csütörtökön kiderült, hogy a hat vádlott kapcsolatban állt a két kiutasított orosz hivatalnokkal.

A két orosz diplomata hírszerzési akciókat hajtott végre a stratégiai érdekeltségű területeken, és lépéseket tett a csoport alkotmányellenes akcióinak támogatására

– írta a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 05. Románia kiutasított két orosz diplomatát, egyikőjük neve furcsa helyen tűnt fel

Kapcsolat Georgescuval?

A Vlad Țepeș Parancsnoksággal kapcsolatban a november 24-én megtartott, de az alkotmánybíróság által később törölt elnökválasztás első fordulója győztesének, Călin Georgescunak a neve is felmerült. Az elnökválasztás törlésére azért került sor, mert a román hírszerzés szerint orosz befolyásolás történt Georgescu javára.

Radu Theodoru még januárban egy videóban azt mondta, Georgescut el kell ismerni elnökként. A nyugalmazott tábornok csütörtökön egy lánya által feltöltött videóban szólt a vádakról. Tagadta, hogy kapcsolatban állna Georgescuval, és azt állította, nem volt szó semmilyen összeesküvésről, a csoport célja csak a katonai hagyományok őrzése és a román katonai oktatás fejlesztése volt. Theodoru úgy vélte, az egész ügyet csak azért kreálták, hogy besározzák vele Georgescut.

A volt elnökjelölt közvetlenül valóban nem érintett a Vlad Țepeș Parancsnokság körüli ügyben, de áttételes érintettségről beszélhetünk, mégpedig a két persona non gratává minősített orosz hivatalnokon keresztül. Georgescut február 26-án a rendőrség előállította, az ügyészség pedig összesen hat vádpontot fogalmazott meg ellene. A politikust vádolják az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekkel; fasiszta, rasszista vagy idegengyűlölő szervezet létrehozásával; népirtásért elítélt személyek kultuszának népszerűsítésével; a nemzetbiztonságot veszélyeztető hamis információk terjesztésével; hamis nyilatkozattétellel (Georgescu nulla lej kampányköltést vallott be); illetve antiszemita szervezet létrehozásával. Georgescu jelenleg hatvannapos hatósági felügyelet alatt áll.

Călin Georgescu egy bukaresti bíróságról távozik 2025. március 5-én. MTI/AP/Vadim Ghirda

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 26. Előállították a legnépszerűbb elnökjelöltet Romániában – Orosz szál sejlik föl a háttérben

A nemkívánatos személynek nyilvánított orosz katonaiattasé-helyettes neve a Georgescu ellen indított bűnvádi eljárás dossziéjában is szerepel.

A volt elnökjelölt egyik munkatársa, az ügyben szintén gyanúsítottként szereplő, szélsőjobboldali, antiszemita Marian Motocu a vád szerint kapcsolatot tartott a kiutasított helyettessel.

Georgescut más vonalon is kapcsolatba hozták Moszkvával. Mint kiderült, a volt elnökjelölt közeli kapcsolatban áll Horațiu Potrával, egy ismert zsoldossal, aki román zsoldosokat közvetít ki konfliktusokkal terhelt térségekbe, például a Kongói Demokratikus Köztársaságba, ahol a „román Prigozsin” maga is tevékenykedett. A vád szerint Georgescu Potrával együtt destabilizáló akciókat szervezett, azonban a hatóságok még időben leszerelték őket. A román hatóságok a volt elnökjelölt előállításával egy időben le akarták tartóztatni Potrát, de ő fiával és egy másik rokonával Dubajba szökhetett. A vád Potrát kapcsolatba hozta orosz befolyásolási körökkel és a Wagner orosz zsoldoscsoporttal is.

Horatiu Potra, the very dangerous leader of a Romanian mercenary group active in Africa and one of Georgescu's closest associates, has now openly called Georgescu's fanatical supporters to pic.twitter.com/YRCZlsrLzx — Daractenus (@Daractenus) February 27, 2025

Trump emberei is megszólaltak

A Georgescu körüli ügyek híre Donald Trump kormányzatához is eljutott, és az adminisztráció több fontos tagja is erős véleményt nyilvánított a kérdésben. Kezdődött mindez J. D. Vance-nek a müncheni biztonsági konferencián mondott beszédével, ahol az amerikai alelnök váratlan kirohanást intézett Európa ellen, azt állítva, hogy a kontinens szembemegy saját demokratikus értékeivel. Ennek egyik példajaként hozta fel azt, hogy a román alkotmánybíróság – egyébként valóban meglehetősen ellentmondásos módon – eltörölte az elnökválasztás első fordulóját.

„A helyzet annyira elfajult, hogy idén decemberben Románia egyenesen érvénytelenítette az elnökválasztás eredményét egy hírszerző ügynökség gyenge gyanúja és a kontinentális szomszédok hatalmas nyomása alapján. Nos, ha jól értem, az érv az volt, hogy az orosz dezinformáció fertőzte meg a romániai választásokat, de megkérném európai barátaimat, hogy nézzenek rá más perspektívából. Gondolhatják azt, hogy helytelen, hogy Oroszország közösségimédia-hirdetéseket vásárol a választások befolyásolása céljából. Mi biztosan helytelennek gondoljuk. Elítélhetik ezt akár a világ színpadán is. De ha az önök demokráciáját néhány százezer dollárnyi digitális hirdetéssel tönkre lehet tenni egy külföldi országból, akkor eleve nem volt túl erős” – mondta.

Az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója, Tulsi Gabbard azt mondta, Románia a példa arra, hogy az európai szövetségeseik hogyan „ássák alá a demokráciát”, és hogy „nem hallgatják meg a nép hangját”. Elon Musk pedig azt követően „akadt ki”, hogy Georgescut előállította a rendőrség.

Most tartóztatták le azt a személyt, aki a legtöbb szavazatot kapta a romániai elnökválasztáson

– kommentált Musk tévesen, ugyanis csak előállítás történt, nem letartóztatás.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 26. Elon Muskhoz is eljutott a legnépszerűbb román elnökjelölt előállításának híre

Georgescut jelenleg messze a legnépszerűbbnek mérik a romániai elnökjelölt-aspiránsok közül. A legújabb közvélemény-kutatások 44-45 százalékosra teszik a népszerűségét, amely bár magas, de nem elég ahhoz, hogy első fordulós győzelmet arasson, a második fordulóban pedig megverheti egy mérsékelt rivális.

Romania, MKOR poll:Scenario: Bolojan (*-EPP) is runningPresidential electionGeorgescu (*): 44%Bolojan (*-EPP): 15%Dan (*-RE): 14%Lasconi (USR-RE): 9% (-6)Antonescu (*-S&D|EPP): 9% (-55)Ponta (*-S&D): 4%Becali (*-ECR): 2%Simion (AUR-ECR): 1%+/- vs. Last election pic.twitter.com/4a1HkJh38z — Europe (Elects) March 6, 2025

És az is kérdés, egyáltalán elindulhat-e Georgescu, ugyanis az ellene indított bűnvádi eljárás miatt könnyen lehet, hogy eleve kizárják. A Financial Times két forrása alapján azt írta, nagy valószínűséggel nem engedik majd indulni a volt elnökjelöltet.

Címlapkép: Georgescu hívei tüntetnek egy bukaresti bíróság előtt 2025. március 5-én. MTI/EPA/Robert Ghement