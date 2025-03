Itt az eredmény: ő lesz Kanada új vezetője, máris kemény üzenetet küldött Trumpnak

Mark Carney, a Bank of Canada és a Bank of England korábbi kormányzója elsöprő győzelmet aratott a Kanadai Liberális Párt vezetőválasztásán, így ő lesz Kanada új miniszterelnöke. Győzelmi beszédében Carney határozottan kiállt a Donald Trump vezette amerikai kormányzat intézkedései ellen és hangsúlyozta, Kanada sosem lesz az Egyesült Államok része, megvédik a kanadai életmódot.

A szavazatok 85,9 százalékának megszerzésével Mark Carney, aki korábban a kanadai és a brit központi bankot is vezette, meggyőző fölénnyel nyerte meg a Liberális Párt vezetőválasztását - számolt be a brit Sky News. A második helyen Chrystia Freeland korábbi miniszterelnök-helyttes végzett, 8 százalékkal.

Győzelmét követő beszédében Carney

keményen bírálta Donald Trump kereskedelempolitikáját, különös tekintettel a Kanadát sújtó vámokra.

Trump indokolatlan vámokat vetett ki arra, amit építünk, amit eladunk és ahogyan megkeressük a kenyerünket. A kanadai családokat, munkavállalókat és vállalkozásokat támadja, de nem hagyjuk, hogy sikerrel járjon

- jelentette ki Carney, hozzátéve, hogy a megtorló vámokat mindaddig fenntartják, amíg "az amerikaiak nem tanúsítanak tiszteletet" Kanada iránt.

A kanadai közhangulatot jelentősen befolyásolták Trump intézkedései és az a kijelentése, hogy Kanada akár Amerika 51. állama is lehetne. A felháborodás olyan méreteket öltött, hogy kanadai NHL és NBA mérkőzéseken rendszeresen kifütyülik az amerikai himnuszt.

Az 59 éves Carney Justin Trudeau helyét veszi át, aki 2015 óta töltötte be a miniszterelnöki pozíciót. Trudeau januárban jelentette be távozását, miután saját pártjának képviselői is lemondásra szólították fel. Az 53 éves politikus népszerűsége jelentősen csökkent az élelmiszer- és lakásárak emelkedése miatt. Trudeau Carney beiktatásáig marad hivatalban.

A vezetőjelölti vitákon Carney azzal érvelt, hogy ő az egyetlen, aki képes kezelni a Trump jelentette kihívásokat.

Tudom, hogyan kell válságokat kezelni. Egy ilyen helyzetben válságkezelési tapasztalatra és tárgyalási készségekre van szükség

- hangsúlyozta.

Mikor 2007-ben a Bank of Canada kormányzójának nevezték ki, Carney volt a G8-ak és a G20-ak legfiatalabb jegybankelnöke. Carney 2013-ban történelmet írt azzal, hogy ő lett az első nem brit állampolgár, aki a Bank of England élére került annak 1694-es alapítása óta.

Gondoljanak bele. Ha sikerrel járnának, elpusztítanák az életmódunkat... Amerika egy olvasztótégely. Kanada egy mozaik

- fogalmazott Carney.

Amerika nem Kanada. Kanada soha, semmilyen módon, formában nem lesz Amerika része

- hangsúlyozta Kanada leendő vezetője.

Carney-ra hamarosan fontos döntés vár a parlamenti választások időpontjának kijelölésével kapcsolatban, amelyet legkésőbb október 20-ig meg kell tartani. A Sky News megjegyezte: megerősödő kanadai nacionalizmus pedig tovább növeli a Liberális Párt esélyeit a közelgő parlamenti választásokon.

