Az orosz csapatok célja az ukrán csapatok bekerítése és menekülésre vagy megadásra kényszerítése lehet.

Két orosz katonai blogger megerősítette Ivanovskovszkij település orosz visszafoglalását. A bloggerek szerint az orosz erők legalább hét irányból közelítenek az ukrán csapatok felé.

Jurij Podoljaka, egy ukrán származású, oroszbarát katonai blogger elmondta, hogy

nehezen követi az eseményeket, mivel az orosz előrenyomulás olyan gyors, és az ukrán egységek több zónában is csapdába estek Kurszkban.

Az orosz erők vasárnap újabb három kurszki települést foglaltak vissza, miután a különleges erők kilométereken át kúsztak át egy gázvezetéken Szudzsa város közelében, hogy meglepjék az ukrán erőket.

Az ISW szerint geolokalizált felvételek megerősítik, hogy az orosz erők visszavették az ukránoktól Novaja Szorocsinát, Malaja Loknyát és Lebedevkát.

Orosz katonai bloggerek azt állították, hogy a Szudzsától északra és délre lévő hidak megsemmisítésére irányuló előkészítő orosz erőfeszítések jelentősen megnehezítették Ukrajna számára a Szudzsa felé való visszavonulást. Egy orosz blogger szerint az ukrán erők sikertelenül hajtottak végre ellentámadást Malaja Loknya közelében.

Az orosz erők a jelentések szerint az észak-koreai erők támogatásával előrenyomultak Szudzsában. Orosz milbloggerek azt állították, hogy az orosz erők előrenyomultak az északkeleti Szudzsa ipari területére, és hogy az orosz erők állásokat tartanak fenn a városban a Szudzsa folyó keleti partján.

Ukrán források vasárnap a Suspilne ukrán hírügynökségnek elmondták, hogy a Szudzsa közelében tevékenykedő észak-koreai erők akár két zászlóalja jobban kiképzettnek tűnik, és egységesebben cselekszik, mint az oroszok.

Egy a Kurszki területen tevékenykedő ukrán katona azt állította, hogy az orosz erők Szudzsától délre nyomultak előre az észak-koreai erők támogatásának és az orosz erők által masszívan használt FPV-drónok alkalmazásának köszönhetően.

NEW: Russian forces are collapsing the northern part of the Ukrainian salient in Kursk Oblast following several days of intensified Russian activity in the area.The temporal correlation between the suspension of US intelligence sharing with Ukraine and the start of Russia's pic.twitter.com/kmvrBihrg9