Pillanatok alatt elveszthetik legjobb fegyvereiket Ukrajna elit rohamdandárai

A lap arról ír: ukrán vezetők arról panaszkodtak eddig is, hogy nagyon kevés alkatrészt kaptak az amerikaiak által adományozott katonai járművekhez, most viszont gyakorlatilag nullára csökken a gépek alkatrész-utánpótlása.

Emiatt pedig kisebb károk is nagy problémákat okozhatnak, hiszen alkatrészek nélkül egy elszakadt lánctalp vagy egy sérült lövegcső miatt is gyakorlatilag harcképtelenné válik az adott jármű.

Ebből teljesen abszurd helyzetek adódnak. Például van egy harckocsink, ami teljesen jól működik, de hiányzik belőle egy kicsi alkatrész. Nem tudjuk legyártani, mert nincsenek meg a terveink és nincs engedélyünk rá. Nem tudjuk ezeket magunktól sem összerakni. Szóval a tank hónapokon át ül egy parkolóban, amíg meg nem kapjuk azt a bizonyos alkatrészt”

– mondta egy ukrán vezető a lapnak.

A BI felhívja a figyelmet arra is, hogy az amerikai gépek képezik az olyan elit rohamdandárok páncélozott arzenáljának alapkövét is, mint a 47-esek. Ezek az alakulatok most komoly képesség-csökkenést szenvedhetnek el Trump döntése miatt.

Az Egyesült Államok a Biden-adminisztráció évei alatt összesen 31 Abrams harckocsit, 300 Bradley lövészpáncélost és 400 Stryker csapatszállítót küldött, több ezer MRAP és páncélozott terepjáró mellett. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette be, hogy felfüggeszti Ukrajna katonai támogatását, a fegyverszállítások mellett a hírszerzési segítséget, képzéseket és alkatrészutánpótlást is megfosztotta Ukrajnától.

Címlapkép forrása: Marek M. Berezowski/Anadolu via Getty Images