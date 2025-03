A nagy megállapodás hírére felszálltak az orosz TU-160-osok: rakétazápor érheti Ukrajnát

Orosz és ukrán források egyaránt arról számoltak be, hogy felszálltak Oroszország TU-160-as bombázói.

Úgy tűnik, hogy az amerikai-ukrán megállapodás hírére jelentős bombatámadással válaszol Oroszország, ugyanis több forrás is arról számol be, hogy felszálltak az orosz stratégiai bombázó repülőgépek. Eltérő források arról számoltak be, hogy Kh-101 típusú rakéták érhetik el hamarosan Ukrajna légterét.

A Kyiv Post beszámolója szerint az első csapások már meg is érkeztek, Dnyipró városában hallottak robbanásokat.

