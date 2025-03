Gyorsan terjeszkedik a mészárlással vádolt rezsim: újabb népcsoporttal sikerült kibékülni

A szíriai kormány megállapodást kötött a déli al-Szuvajda tartomány drúz vezetőivel, ami jelentős előrelépést jelent a régió és Damaszkusz kapcsolatában. Ezzel párhuzamosan a kurd erőkkel is sikerült egyezségre jutni - írta meg a Ynet

A katari Al-Araby értesülései szerint a szíriai kormány és az al-Szuvajda tartomány közösségi vezetői között létrejött megállapodás értelmében a régió visszaintegrálódik az állami intézményrendszerbe.

A megegyezés részeként 300 fős biztonsági személyzetet vezényelnek a tartományba, emellett 600 helyi lakos visszakerül a rendőrség állományába.

A szíriai kormány már ki is nevezte az új rendőrparancsnokot és helyettesét al-Szuvajdában, míg egy második helyettest a tartomány drúz lakosságából fognak kiválasztani a jelentés szerint.

Az ábrahámi, siítából eredeztethető vallást követő, de a többi muzulmán által gyakran pogánynak tartott drúzok Szíria és Libanon déli, valamint Jordánia és Izrael északi részén élnek. A szíriai drúz milíciák a polgárháború során elég gyakran váltottak oldalt, Aszad elnök bukásakor jó részük a kormányellenes erőket támogatta, de számos forrás számolt be arról, hogy most márciusban a HTS-sel is összetűzésbe keveredtek.

Egy szintén friss megegyezés értelmében a kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) beolvadnak a szíriai hadseregbe, és a kulcsfontosságú kurd ellenőrzés alatt álló létesítmények - köztük a határátkelők, börtönök és olajmezők - kormányzati fennhatóság alá kerülnek.

