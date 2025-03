Sejtelmes választ adott Moszkva a tűzszüneti megállapodás lehetőségére Ukrajnában

Az amerikai-ukrán megállapodást követően most Oroszországon a sor, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek az Egyesült Államok delegációjával.

A szaúd-arábiai Dzsiddában tartott csúcstalálkozó után szinte az összes megszólaló politikus úgy fogalmazott, hogy most egyértelműen az oroszoknál pattog a labda az ukrajnai békét illetően. A kijevi és a washingtoni delegáció ugyanis megegyezett egy 30 napos tűzszüneti megállapodásban, amely meg is hosszabbítható, ám csak akkor jöhet létre, ha azt az oroszok is elfogadják. Rövid szünetet követően az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova tett sejtelmes bejelentést:

Nem zárjuk ki, hogy a következő napokban kapcsolatba lépjünk az Egyesült Államok képviselőivel

– mondta. A kijelentése egyelőre azt mutatja, hogy Moszkva készségesnek mutatkozik a megbeszélésekre az Egyesült Államok képviselőivel, amely tovább lendítheti előre a béketárgyalásokat. Az amerikai politikusok korábban úgy fogalmaztak, hogy most kezdődhet el a tárgyalássorozat „második fázisa”, de kiemelték, hogy „Oroszország térfelén pattog a labda”.

A mai események jelentős fordulatot jelentenek az ukrajnai háborúban, ugyanis a botrányba fulladó február 28-i amerikai-ukrán elnöki sajtótájékoztató után még úgy tűnt, hogy az Egyesült Államok magára hagyja Európát a kérdéssel, Washington pedig inkább Moszkvával keresi a megbeszélés lehetőségét. A fordulat a tűzszüneti ajánlaton kívül egy sor másik megállapodást tartalmaz, így például Ukrajna ismét számíthat a nyugati nagyhatalomtól hírszerzési információkra.

Címlapkép forrása: EuropaNewswire/Gado/Getty Images