A felemelkedő nagyhatalom egyszerűen lesöpörte Amerika nagy szövetségesének ajánlatát az oroszok miatt

Az Eurasian Times számolt be arról, hogy az indiai védelmi minisztérium az orosz Roszoboronexporttal (RoE) kötött szerződést a hadsereg T-72-es harckocsijainak modernizálására.

A megállapodás szerint 1000 lóerős motorok beszerelésére írt ki tendert a meglévő szovjet gyártmányú T-72-esekhez az indiai védelmi minisztérium. Március 7-én végül bejelentették, hogy 248 millió dolláros szerződést írtak alá az orosz RoE-val. Azt nem tudni, hogy a nagyszabású beszerzés összesen hány járművet érint, illetve a szállítási formát sem hozták nyilvánosságra. Nem megerősített adatok szerint az indiai hadsereg összesen 2400 darab T-72-essel rendelkezik, ezek közül a kormány összesen 1000 darab modernizálását tervezi. Az „Ajeya” névre keresztelt páncélosokat az 1970-es években mutatták be a világ legnépesebb országában, azóta egy 780 lóerős erőforrás felel a meghajtásért.

A meglévő T-72-es tankok 1000 lóerős motorral való felszerelése javítani fogja az indiai hadsereg harctéri mobilitását és támadóképességét

– áll a sajtóközleményben. Azt nem közölték, hogy pontosan milyen erőforrást fognak beszerelni a páncélosokba, de a feltételezések szerint az Oroszországban használt a V-92S2 változata érkezhet, amely T-90S harckocsikat és modernizált T-72-es változatokat hajt meg. Különböző források szerint a motor a megbízhatóságáról ismert, ezért esett erre a védelmi minisztérium választása.

Az indiai haderő nagyobb modernizálási programot hirdetett korábban a lánctalpasokra, a motor mellett tűzvédelmi rendszerekkel és egyéb modern rendszerekkel történő korszerűsítés jöhet.

2016-ban az izraeli Nimda cég tett ajánlatot a korszerűsítésre, ebben szerepelt az is, hogy 1000 lóerős erőforrással látják el a járműveket. Ezen kívül teljesen automata sebességváltóval, integrált légszűrő rendszerrel és extrém környezeti feltételeknek megfelelő hűtőrendszerrel szerelte volna fel a motort. Újdelhi végül az Egyesült Államok szoros szövetségese helyett inkább orosz cég mellett döntött. Ebben szerepet játszott, hogy Oroszországban régóta zajlik a T-72-esek folyamatos fejlesztése, valamint az ukrajnai háború következtében a harctéri tapasztalatokat is be tudják építeni a járművekbe.

Címlapkép forrása: Sondeep Shankar/Bloomberg via Getty Images