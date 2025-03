Atomhatalom területén hajtottak végre egyedülálló akciót a szeparatista fegyveresek: súlyos túszdráma zajlik

A történelem során is nagyon ritka esetnek számít, hogy támadók egy csoportja egy vonatszerelvény elfoglalásával próbálkozik meg, azonban most éppen ez történt Pakisztán nyugati részén. A Jaffar Express Kvettából tartott az ország sűrűn lakott keleti részén keresztül Iszlámábádba, majd onnan Pesavárba tartott, a menetidő 30 órás, miközben körülbelül 1600 kilométert tesz meg. Nagyjából 160 kilométerrel az indulás után, Szibi város közelében a BLA fegyveresei megtámadták a szerelvényt.

Az akció néhány órával az indulás után történt, miközben Jaffar Express éppen a hegyvidéki Bolan-hágón haladt át. Itt több alagúton halad át az útvonal, ezeket még a brit gyarmati uralom idején építették. A nehézkes terepet használták ki a BLA fegyveresei, amikor lecsaptak, állításuk szerint 6 kormánykatonát megöltek, a síneket pedig felrobbantották.

A hatóságok akcióba léptek az támadók ellen, közleményük szerint az összecsapások során legalább 27 szeparatistát öltek meg.

Hozzátették, hogy sajnos civil áldozatai is voltak a harcoknak, legalább 10 ember halt meg, köztük a mozdonyvezető. Hozzátették, hogy a közbelépésüknek köszönhetően 127 utast tudtak kiszabadítani. A vonaton összesen 400 ember tartózkodott a támadás pillanatban, ezért a feltételezések szerint még mindig mintegy 250-en utast a BLA túszaiként tartanak fogva. Az utasjegyzékben összesen 426 utas szerepelt, de az nem egyértelmű, hogy ténylegesen mindenki felszállt-e a vonatra.

The Baloch Liberation Army (BLA) behind the hijacking of the Jaffar Express in Bolan, Pakistan, stated that among its nearly 120 hostage passengers are personnel from the Pakistani military and ISI pic.twitter.com/ayMD9mW7B5