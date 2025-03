Összeomlott a kurszki frontvonal: már a bekerítés fenyegeti az Oroszországban harcoló ukrán csapatokat

Vlagyimir Putyin orosz elnök katonai gyakorlóban látogatott az oroszországi Kurszk régióba, ahol meghallgathatta a győzelmi jelentéseket. Ennek során elhangzott: az orosz erők öt települést szabadítottak fel, és az egyetlen város, Szudzsa központja is az ő irányításuk alá került. A hivatalos orosz közlések szerint Kurszk megye

ukrán erők által megszállt részének 86 százalékát felszabadították.

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov azt is közölte, hogy az ukrán hadseregnek a régióban lévő csoportját körülvették, elszigetelték, és tervszerűen megsemmisítik.

Az orosz milbloggerek általános ukrán visszavonulásról, és súlyos veszteségekről számolnak be, olyan felvételek is terjengenek, ahol halomban állnak a kilőtt ukrajnai páncélosok:

Ukrajnából eközben némiképp ellentmondásos híradások érkeznek: az Ukrajinszka Pravda jelentése szerint már a délelőtt folyamán visszavonultak az ukrán egységek az orosz határ közelébe, különösen Szudzsa térségében. Ugyanakkor a portál információi szerint az ukrán vezérkar továbbra is tartani igyekszik egy vékony sávot a határ túloldalán.

Az ukrán lap hangsúlyozta: a Kurszk megyében lévő ukrán csoportosulást még nem vették körül, de a helyzet egyetlen utánpótlási vonaltól függ.

Utóbbi irányába ráadásul az orosz erők támadást is indítottak:

️Tough situation Ukrainian troops are surrounded?NEXTA has prepared a map showing the real situation in the Kursk region.In the official report from the Ukrainian General Staff, it is mentioned that in the past 24 hours, Ukrainian forces managed to repel 33 Russian attacks pic.twitter.com/PO4J5FYn2Y