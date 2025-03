Összeomlott a kurszki frontvonal: úgy néz ki, villámgyorsan visszaszerezték Szudzsát az orosz katonák

2024 augusztusában az ukrán haderő váratlan offenzívát indított Oroszország Kurszk megyéje ellen: sikerült elfoglalni a térségben nagyjából 60-70 kisebb települést és egy várost, Szudzsát. Az ősz óta az orosz haderő pénzt, fegyvert és emberéleteket nem kímélve, faluról falura, városról városra foglalta vissza az ukrán haderő által megszállt településeket, az offenzívában még egy észak-koreai műveleti csoport is részt vett (és nyugati források szerint el is vérzett).

Az elmúlt napokban azonban nagyon felgyorsult az orosz offenzíva tempója: Szudzsa térségében 1-2 nap alatt nagyjából egy tucat falut foglaltak vissza az oroszok, ma reggel pedig ukrán térképeken is megjelent a hír:

Szudzsa városát megszerezték Moszkva katonái.

️The Russian Army has cleared the suburbs of Sudzha - 1st Knyazhiy, 2nd Knyazhiy, Zamostye, Mirny and Kazachya Loknya!️The Ministry of Defense reports this in a report.️The cleanup continues on the outskirts of Sudzha, the pincers around the Sudzha group of the Ukrainian pic.twitter.com/epiITL5ya3