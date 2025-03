Súlyos döntésre kényszerült a Pentagon: létezik egy kulcsfontosságú terület, ahol kénytelenek Ukrajnára támaszkodni

A Szilícium-völgy cégei egyre inkább támaszkodnak az ukrán dróngyártók háborús tapasztalataira, mivel az amerikai drónfejlesztések elmaradnak a várakozásoktól. Az amerikai startupok és az ukrán gyártók együttműködése új lehetőségeket nyit az amerikai hadsereg számára - számolt be a Wall Street Journal

Hiába az amerikai startupok milliárdos kockázati tőkebefektetései, sok esetben csak drága és nem megfelelően működő drónokat sikerült előállítaniuk. Pedig már a Pentagon is prioritásként kezeli az olcsó, és jól használható pilóta nélküli eszközök előállítását.

Ezzel szemben az ukrán dróngyártók korlátozott erőforrások mellett is képesek voltak a drónok tömeges előállítására, és most új ügyfeleket, valamint tőkét keresnek.

Az amerikai védelmi képességek szempontjából beszédes adat, hogy míg az Egyesült Államok évi 100 ezer drón gyártására képes, addig Ukrajna tavaly egymaga, háborús körülmények között is több mint 2 millió drónt állított elő. Az ukrán gyártású drónok ráadásul szerteágazó feladatokat képesek ellátni: közül néhány több száz kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, mások pedig különféle fegyvereket, például termitet is képesek szállítani.

Az ukrán vállalatok növekedése nagyban függ a nemzetközi terjeszkedéstől, mivel hazájukban korlátozottak a profitlehetőségek, és a kormány sem tudja megvásárolni az összes gyártott drónt.

A háború utáni ukrán gazdasági növekedés érdekében amerikai ügyfeleket és befektetőket keresnek.

Az ukrán drónok gyakran tizedannyiba kerülnek, mint amerikai társaik, és a csatatéren bizonyították, hogy még rádió- és műholdas kommunikáció zavarása esetén is működőképesek maradnak. Az amerikai startupok ezzel szemben lassabban gyártják, szállítják és frissítik drónjaikat, amelyek ennek ellenére is gyakrabban esnek áldozatul az elektronikus zavaróberendezéseknek.

A Pentagon egyik, az új technológia beszerzéséért felelős ága nemrégiben - első alkalommal - kötött szerződést két, ukrán-amerikai partnerséggel is. A közös vállalatok tavasszal tesztelhetik nagy hatótávolságú drónjaikat Ukrajnában, ezt követően pedig lehetőségük lesz versenyre kelni a Pentagon tenderein is. Az ügynökség ráadásul - ismételten először - egy tisztán ukrán vállalatot is felvett az amerikai hadsereg potenciális beszállítóinak listájára.

Az együttműködés előtt azonban még akadályok tornyosulnak: Ukrajna jelenleg korlátozza a drónexportot, és a gyártók gyakran kínai alkatrészeket használnak, amit az amerikai védelmi minisztérium nem fogad el. Veszélyt jelenthet a hosszútávú együttműködésekre a jelenlegi amerikai kormányzat politikája is.

