Az Ukrajinszka Pravda számolt be Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szavairól.

A következőt szeretnénk, ha a világ néhány nap múlva így nézne ki: egyik fél sem lövi egymást - sem rakéták, sem rakéták, sem golyók, semmi, sem tüzérség. A lövöldözés abbamarad, a harcok abbamaradnak, és elkezdődik a beszélgetés

– mondta Rubio március 12-én, utalva ezzel arra, hogy Moszkva beleegyezése esetén akár napokon belül elkezdődhet a tűzszünet. A külügyminiszter szerint a múlt hónapban tartott amerikai-orosz csúcstalálkozón a moszkvai delegáció nyitottnak mutatkozott a háború „megoldásának” gondolatára.

Készségüket fejezték ki, hogy megfelelő körülmények között, amelyeket nem határoztak meg, hajlandóak véget vetni ennek a konfliktusnak

– magyarázta az újságírók által feltett kérdésekre válaszolva. Elmondta azt is, hogy mélységesen kiábrándító lenne, amennyiben Oroszország elutasítaná a javaslatot, és „világossá tenné a szándékaikat”.

A kijelentés egyben azt is világossá teszi, hogy a „csendes” időszakot Washington és Kijev is úgy képzeli el, hogy ekkor zajlanak a lényegi béketárgyalások a felek között, tehát az esetleges nézetkülönbségek megvitatására is ekkor kerülhet sor. Ez azért lényeges szempont, mert az orosz fél álláspontja még egyáltalán nem ismert, ezért nem tudni, hogy a Kreml még a tűzszünet elfogadása előtt feltételként szabhatja-e meg, hogy néhány kérdést számára megnyugtatóan rendezzenek. A legfrissebb fejlemények, hogy Oroszország átadta a követeléseit az Egyesült Államoknak, de nem tudni pontosan, hogy az mit tartalmazhat. Egy másik terv kiszivárgott – amely nem tudni, hogy mennyiben takarja ténylegesen a Kreml álláspontját –, amely nagyon nehéz tárgyalásokat vetít előre Moszkva és Washington (illetve Kijev) között.

