Itt a fordulat: úgy tűnik, Moszkva elutasítja az ukrajnai tűzszünetet, azt is elmondták, miért

Moszkva nem akar ideiglenes fegyverszünetet Ukrajnával, és hosszú távú egyezségben érdekelt

- mondta Jurij Uzsakov, Oroszország korábbi amerikai nagykövete, aki jelenleg Putyin elnöki tanácsadójaként dolgozik. Hozzátette:

Célunk a hosszú távú békés rendezés, erre törekszünk, egy békés rendezésre, amely figyelembe veszi hazánk jogos érdekeit, ismert aggodalmainkat. Néhány békés cselekedetet imitáló lépésre, úgy tűnik, ebben a helyzetben senkinek nincs szüksége.

Az orosz Rosszija-1 állami televízióban kifejtett véleménye értelmezhető akár úgy is, hogy Moszkva lényegében elutasítja az Egyesült Államok és Ukrajna 30 napos tűzszüneti javaslatát. Azt is elmondta, hogy erről az álláspontról már tájékoztatta Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadót is. Az Uzsakov által elmondottak fordulatot mutatnak az oroszok eddigi kommunikációjában, mivel a Kreml és a külügy szóvivői eddig arról beszéltek, hogy várják az Egyesült Államok ajánlatát. Az elnöki tanácsadó kifejtette azt is, hogy pontosan miért gondolják így Moszkvában:

Természetesen kommentáltam az ideiglenes tűzszünetről kötött megállapodásokat, és kijelentettem, hogy ez nem más, mint átmeneti haladék az ukrán hadsereg számára, semmi több

- mondta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök eddig nem szólalt meg a témában, de várhatóan hamarosan sajtótájékoztatót tart, ahol ez is szóba kerül. Várható álláspontját azonban tükrözi, hogy a fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka közölte korábban, hogy szerinte az ukránok nem tartanák be a tűzszünetet.

Uzsakov később hozzátette, hogy tovább folynak az egyeztetések Moszkva és Washington között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images