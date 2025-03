Kiszivárgott az oroszok szupertitkos terve: itt van, hogy mit követelhet Moszkva az ukrajnai háború lezárásához

Oroszországnak azon kell dolgoznia, hogy gyengítse az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját Ukrajnával kapcsolatban azáltal, hogy feszültséget szít a Trump-kormányzat és más országok között, miközben Moszkva az ukrán állam szétverésére irányuló törekvéseit folytatja

– áll a dokumentumban, mintegy reflektálva az elmúlt napok eseményeire. A Kreml „megvalósíthatatlannak” tartja a Donald Trump amerikai elnök által megfogalmazott, 100 napon belül megköthető békemegállapodás előzetes tervét.

Azt kifejezetten kijelentik, hogy „az ukrajnai válság békés megoldása 2026 előtt nem történhet meg”.

A dokumentum elutasítja azt, hogy békefenntartókat küldjenek az országba, illetve Moszkvában szeretnék elérni, hogy elismerjék Oroszország szuverenitását az elfoglalt területek felett. Ezzel lényegében elutasítják Keith Kellogg, Trump ukrajnai különmegbízottjának tervét, amelyben Kijev lemondana az elvesztett területekről, de nincs szó benne elismerésről. Kifejtik, hogy erre azért van szükség, hogy egy esetleges amerikai kormányváltást követően ne újuljanak ki a harcok az országban.

Az is szerepel a tervben, hogy további feldarabolás szükséges Ukrajna északkeleti részen, Brjanszk és Belgorod mentén, ahol pufferzónák jönnének létre. Demilitarizált övezetre is tennének javaslatot, főleg a Krím körül, ez az odesszai terelteket érintené. A megszerzett információk emellett kitérnek arra is, hogy Moszkvának teljesen „szét kell vernie” a jelenlegi politikai vezetést Kijevben.

A valóságban a jelenlegi kijevi rendszert nem lehet az országon belülről megváltoztatni. Annak teljes lebontására van szükség

– írja a stratégia.

Új választásokat is követelnek, amelyen részt vehetnének az oroszbarát formációk is. Kiemelik, hogy Ukrajna nem lehetne a NATO-tagja sem, ezzel a korábban már elhangzott elképzeléseket megerősítve. Kiemelik, hogy „szükségtelenek” a békefenntartók az országban, valamint az ukrajnai haderő létszáma is túlzottan nagy szerintük, ezért leszerelnék annak jelentős részét.

A javaslat eredetileg az európai hírszerző szolgálatok birtokába jutott, majd azt követően kapta meg az amerikai lap. A kifejezetten konkrét elképzelések azt mutatják, hogy szinte áthidalhatatlannak látszik a szakadék Oroszország és a nyugati javaslatok között. Moszkva eddig nem fejtette ki pontosan, hogy mi a véleménye a napokban felvetett, 30 napos általános tűzszüneti javaslatról, azonban a Kremlnek számos fegyver van a kezében ahhoz, hogy a háború lezárásáról szóló megállapodást elhúzza. Hozzá kell tenni, hogy a dokumentum még február elején született meg, azelőtt, hogy az Egyesült Államok Oroszországgal tárgyalt volna Szaúd-Arábiában, mindazonáltal tükrözi az orosz akaratot.

A megbeszélések elhúzásának egyik pillére az lehetne, ha az oroszok feszültséget szítanának az Egyesült Államok, az Európai Unió és Kína között,

valamint Washington számára nagyvonalú ajánlatot adnának az orosz nyersanyagok kitermelését illetően, többek között Ukrajna megszállt területein is. Ez összecseng azzal, amit Vlagyimir Putyin orosz elnök még február 24-én vetett fel. Külön kiemelik, hogy Moszkva és Washington között normalizálni szeretnék a kapcsolatot, külön figyelmet szentelve a nagyköveti szintekre. Ezen felül a közeledés részeként a rakétatelepítésekben is megegyeznének, így az oroszok nem költöztetik az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétákat Fehéroroszországba, cserébe az Egyesült Államok beleegyezik, hogy nem telepít új rakétarendszereket a kontinensre. Az is igényként merül fel, hogy az Egyesült Államok állítsa le a fegyverszállításokat Ukrajnába, cserébe az oroszok is felhagynának az Amerikával „barátságtalan” országok támogatásával, itt azonban kiemeli, hogy néhány szoros szövetséges esetében ez „nehezen megvalósítható lenne”. Kiemelik, hogy Moszkvának ellen kell állnia, hogy a szankciók feloldásával „elcsábítsák”, mivel nem világos, hogy pontosan milyen előnnyel járna ez az országnak. Hozzáteszik, hogy ezeknek a hatásait eltúlozták.

A felvázolt elképzelés valódiságáról nehéz megbizonyosodni, ám arról reális képet fest, hogy mennyire nehéz lesz még a feleknek megállapodni az ukrajnai békét illetően, mivel

Moszkva várhatóan egy szinte mindenre kiterjedő komplex szemléletet hozna be a háború lezárása érdekében.

A Kreml álláspontjai még számtalan szempontból kifejezetten „távoliak” a nyugati elképzelésekhez képest, ezt elhúzódó, több körös tárgyalássorozat hozhatja közelebb majd. Oroszország jelenlegi felvetése ugyanis nagyjából azt írja le, hogy szinte semmiből sem hajlandó engedni, maximális szintről gondolja indítani a megbeszéléseket.

Címlapkép forrása: Jana Cavojska/SOPA Images/LightRocket via Getty Images