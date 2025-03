Ma kiderülhet, mit gondol Putyin az ukrajnai tűzszünetről

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője mondta el, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön válaszolni fog az újságírók kérdéseire az orosz-belarusz tárgyalásokat követően - számolt be az orosz TASZSZ.

Csütörtökön közös sajtótájékoztatót fog tartani Vlagyimir Putyin orosz, és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök a tárgyalásukat követően. Az ígéretek szerint a sajtó kérdéseire is válaszolni fognak. Ezzel kapcsolatban tette hozzá Peszkov, hogy

minden a kérdéseken múlik, az orosz államfő a kétoldalú kapcsolatokon túl akár másmilyen témában is kifejtheti a véleményét.

Az esemény azért nagyon fontos, mivel az elmúlt napokban számottevő változás állt be az amerikai-ukrán kapcsolatokban, ezek pedig jelentős hatást gyakorolhatnak az orosz-ukrán háború jövőjére nézve. Március 11-én a kijevi és a washingtoni delegáció a szaúd-arábiai Dzsiddában ült a tárgyalóasztalhoz, és több területen nagy előrelépéseket tettek. Megállapodtak abban, hogy az Egyesült Államok továbbra is hajlandó katonai támogatást nyújtani az ukránoknak, valamint újra kisegítik partnerüket hírszerzési információkkal. A legnagyobb fejleményt az jelenti, hogy egy általános tűzszünet tervét is felvillantották, egyelőre csak 30 napra, ebben mindenki Oroszország véleményére vár.

Putyin eddig még nem fejtette ki, hogy pontosan mit gondol a tervekről, ebben viszont változás állhat be. A napokban arról is szó esett, hogy hamarosan amerikai delegáció érkezik hozzá tárgyalni, hogy egyeztessék az álláspontokat, illetve a lehetséges tűzszünet részleteit átadják a Kreml számára.

