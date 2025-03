Árulkodó felvételek: fejvesztett menekülésbe csaphatott át az ukrán visszavonulás

Látványosan omlott össze az oroszországi ukrán frontvonal az elmúlt napokban, ráadásul az oroszok Szumi elleni offenzívája jelenleg azt is kétségessé teszi, képes lesz Ukrajna megállítani az orosz előretörést a határ másik oldalán. Egy elég jelentős ukrán katonai kontingenst pedig jelenleg a bekerítés veszélye fenyeget (orosz hivatalos információk szerint az ukrán katonák egyébként katlanba is kerültek már).

A visszavonulást követően egyre több felvétel kerül ki a közösségi médiába, amelyen orosz katonák, vagy háborús tudósítók pózolnak a zsákmányolt ukrán fegyverekkel. Ezek közül több platform egészen jó állapotban került a Föderáció kezére, mint például ezek az amerikai gyártmányú M777-es vontatott tarackok is:

Another captured M777 in the Kursk region.Third one already..but this one with lots of 155mm Munitions.Seems like a whole artillery position, which was simply abandoned @Rebel44CZ