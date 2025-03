Kiadta a parancsot Vlagyimir Putyin: megindultak az orosz katonák Szumi ellen – Hatalmas hibát vétett Ukrajna?

Portfolio 2025. március 14. 14:29

Több orosz forrás is arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnapelőtti parancsa alapján Ukrajna Szumi megyéje ellen indít most átfogó szárazföldi hadműveletet az orosz haderő. Egyes források szerint az orosz katonák már több helyen is beléptek az ukrán megyébe.