Kuba elesett: összeomlott az elektromos hálózat

Kubában tízmillió ember maradt áram nélkül, miután az elavult elektromos hálózat összeomlott. A szigetország már csak minimális mennyiségű áramot tud termelni, ami súlyos következményekkel jár a mindennapi életre.

Szombat reggel Kuba nagy része továbbra is áram nélkül maradt, miután előző este összeomlott az elektromos hálózat. A UNE, a sziget hálózati szolgáltatója közölte, hogy

mindössze 225 megawatt áramot tudnak termelni, ami a teljes igény kevesebb mint 10 százaléka.

Ez csak a létfontosságú szolgáltatások, mint a kórházak, vízellátás és élelmiszertermelő központok ellátására elegendő.

A hálózat összeomlása pénteken este 8:15 körül következett be, amikor egy havannai alállomás elavult alkatrésze meghibásodott, ami láncreakciót indított el és a teljes szigeten leállt az áramtermelés. Ez az eset a tavalyi év végi országos áramkimaradások sorát követi, amelyek már akkor is súlyos problémákat okoztak az amúgy is gyenge áramellátó rendszerben.

20 órás áramszünetek

A főváros, Havanna kivételével a legtöbb kubai már hónapok óta 20 órás áramszünetekkel él együtt. Szombat reggel Havannában sem működtek a közlekedési lámpák, a mobilinternet pedig gyenge volt vagy egyáltalán nem működött egyes területeken.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Kubában már eddig is komoly hiány volt élelmiszerből, gyógyszerekből és vízből, ami miatt az elmúlt években rekordszámú kubai hagyta el a szigetet. Az ország vezetése a gazdasági nehézségekért a hidegháborús időkből származó amerikai kereskedelmi embargót okolja, amely megnehezíti a pénzügyi tranzakciókat és az olyan alapvető dolgok beszerzését, mint az üzemanyag és a pótalkatrészek.

A hálózati szolgáltató szombaton azt közölte, hogy az embargó miatt nem tudták korszerűsíteni az elavult átviteli és termelő berendezéseket. Donald Trump amerikai elnök nemrég még szigorította is a kommunista vezetésű szigetországgal szembeni szankciókat, ígéretet téve a "kemény" politika visszaállítására a régi amerikai ellenféllel szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images