Vérfagyasztó videó: egyenesen a földbe csapódott Kína egyik legmodernebb vadászgépe

A bejegyzések szerint az incidens Hainan tartományban történt. A megosztott videófelvételeken a becsapódó vadászgép, és egy ejtőernyő is látható. Utóbbi arra utal, hogy a pilóta sikeresen katapultált és túlélte a balesetet.

NEW: Chinese J-15 fighter jet crashed during a training accident. The pilot ejected safely.J-15 is a Chinese twin-engine, all-weather, carrier-based multirole fighter for the Peoples Liberation Army Naval Air Force (PLANAF). pic.twitter.com/JiPXBGobC5