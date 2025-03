"Hupszi, túl késő": hiába a bíróság tiltása, nem állt le Donald Trump deportálási művelete

A venezuelai kormány vasárnap közleményben fejezte ki felháborodását az intézkedéssel kapcsolatban, amelyet "anakronisztikus, illegális és az emberi jogokat sértő" törvényként jellemzett. Venezuela különösen felháborítónak nevezte a "14 éves gyermekek elrablásával való fenyegetést".

Venezuela felszólította a nemzetközi közösséget, különösen a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségét (CELAC), hogy lépjenek fel a szerintük egész régióra nézve veszélyes precedenssel szemben.

Nayib Bukele, Salvador elnöke (címlapképünkön) vasárnap reggel az X közösségi platformon jelentette be, hogy

országa fogadta a kitoloncoltak első csoportját, a Tren de Aragua feltételezett 238 bandatagját,

akiket azonnal egy terrorelhárítási megabörtönbe szállítottak, ahol legalább egy évig, meghosszabbítható időtartamra őrizetben tartják őket. A Reuters szerint egyelőre nem világos, milyen vádakkal szembesülnek a feltételezett bandatagok Salvadorban, illetve hogy vannak-e gyermekek a csoportban.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).The United States will pay a very low fee for them, pic.twitter.com/tfsi8cgpD6